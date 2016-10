Le Nobel d'économie 2016 décerné à deux théoriciens du contrat

Le prix Nobel d'économie 2016 a été décerné aux économistes Oliver Hart, un Américain d'origine britannique, et au Finlandais Bengt Holomètre, pour "leurs contributions à la théorie des contrats", a annoncé lundi l'Académie royale des Sciences de Suède. Oliver Hart, né à Londres en 1948, enseigne l'économie à l'université de Harvard, dans le Massachusetts. Bengt Holmstrom, né à Helsinki en 1949, est professeur d'économie et de management au Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Les économies modernes sont unies par d'innombrables contrats. Les nouveaux outils théoriques créés par Hart et Holomètre sont précieux pour la compréhension de ces contrats et institutions, ainsi que pour les pièges potentiels dans la conception des contrats", note l'Académie.