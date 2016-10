L'OMS craint une propagation du virus Zika en Asie-Pacifique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé lundi "hautement probable" une propagation du virus Zika en Asie-Pacifique, alors que des centaines de cas ont été signalés à Singapour et que deux cas de bébés microcéphales ont été confirmés à Thaïlande. Le virus a déjà été signalé dans 73 pays dans le monde dont au moins 19 pays de la région Asie Pacifique, a précisé Li Ailan, directeur régional pour la sécurité sanitaire et les situations d'urgence à l'OMS. Un rapport de l'OMS rendu public au cours de la réunion annuelle régionale à Manille a estimé qu'il était "hautement probable" que le virus "se propage encore plus dans la région" qui comprend la Chine, le Japon, l'Australie, les pays d'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique.