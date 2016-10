La Chine appelle à une résolution politique de la crise syrienne

Un porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à favoriser une solution politique à la crise syrienne via un dialogue impliquant l'ensemble des parties concernées. "Nous sommes préoccupés par la situation actuelle en Syrie", a indiqué le porte-parole Geng Shuang lors d'une conférence de presse. Deux projets de résolution opposés, l'un proposé par la France et l'Espagne, l'autre par la Russie, ont échoué samedi à obtenir l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine appelle à une résolution politique, au respect du principe selon lequel l'avenir de la Syrie doit être décidé par son propre peuple et à laisser l'ONU et son Conseil de sécurité jouer pleinement leur rôle en tant que principal canal de médiation, a noté M. Geng.