Le Brent à plus de 53 dollars à Londres

Le prix du baril de Brent grimpait lundi après-midi, évoluant à des plus hauts jamais atteints depuis un an après que le président russe Vladimir Poutine, ait déclaré que son pays était prêt à se joindre aux mesures prises par l'Opep à Alger pour limiter la production. Vers le début de l'après-midi, le cours du baril de Brent de la mer du Nord valait 53,50 dollars, son niveau le plus fort depuis octobre 2015. A New York, le pétrole a également ouvert en hausse soutenu par des déclarations russes et saoudiennes, alors que les pays producteurs de brut, membre et non membres de l'Opep, tiennent lundi une réunion en marge du Congrès mondial de l'Energie à Istanbul.