Un réseau spécialisé dans le trafic de drogue démantelé à Alger

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé le week-end dernier au démantèlement d'une bande criminelle composée de sept (7) individus, spécialisée dans le trafic de drogue, et à la saisie de plus de 2 kg de résine de cannabis, a indiqué lundi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger. L'opération a permis la saisie de 2,390 kg de résine de cannabis , une somme de 131 millions de centimes, 5 téléphones portables, ainsi qu'un véhicule touristique utilisé pour le transport de la drogue, ajoute la même source. Agissant sur renseignements, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation d'un trafiquant de drogue en possession d'une quantité de drogue et d'une somme d'argent importante.