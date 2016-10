Dubaï lance la construction de la tour "la plus haute du monde"

Dubaï a lancé lundi la construction d'une tour plus haute que Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde qui culmine à 828 mètres dans cet émirat du Golfe. Le souverain de Dubaï, cheikh Mohamed ben Rached Al-Makhtoum, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la tour de Dubai Creek Harbor, au centre de la cité-Etat. "La structure sera la tour la plus haute du monde en 2020", année de l'Exposition universelle qui se tiendra à Dubaï, souligne un communiqué publié à l'occasion. En avril, le géant de l'immobilier Emaar avait annoncé la construction de cette tour en indiquant qu'elle serait plus haute que Burj Khalifa, mais sans préciser sa hauteur exacte.