Le pétrole termine en hausse

Les prix du pétrole progressaient nettement lundi en fin d'échanges européens, après les propos du président russe Vladimir Poutine, qui s'est montré favorable à une limitation de la production mondiale d'or noir. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 53,22 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 1,29 dollar par rapport à la clôture de vendredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 1,48 dollar à 51,29 dollars. Durant la journée, le Brent a atteint 53,73 dollars, son plus haut niveau depuis un an, tandis que le WTI s'échangeait pour 51,60 dollars, à son plus haut depuis juin.