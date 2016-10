Le pétrole à la baisse en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse mardi en Asie. Vers 03h15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en novembre, reculait de 9 cents, à 51,26 dollars. Le baril de Brent, référence européenne du brut, pour livraison en décembre, perdait 7 cents, à 53,07 dollars. Le cours du baril du WTI a monté lundi de 1,54 dollar à 51,35 dollars sur le contrat pour livraison en novembre au New York Mercantile Exchange (Nymex), un niveau qu'il n'avait plus atteint à la clôture depuis juillet 2015. A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, a pris 1,24 dollar à 53,14 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), un niveau auquel il n'avait plus fini une séance depuis septembre 2015.