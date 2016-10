Guerre au Yémen: Washington dans l'embarras

Les terribles frappes au Yémen samedi, attribuées à l'Arabie saoudite, mettent les Etats-Unis dans l'embarras et sapent leurs efforts en Syrie pour faire pression sur Moscou accusé du même type de carnage. Washington est un allié militaire historique de la pétromonarchie saoudienne et, malgré le très net refroidissement de leur relation, il lui fournit renseignements, munitions et aide logistique dans le conflit yéménite. Cette guerre oppose depuis mars 2015 une coalition arabe pilotée par Ryad à des rebelles Houthis alliés à l'ancien président du Yémen Ali Abdallah Saleh et soutenus par l'Iran.