Israël boucle la Cisjordanie et la bande de Gaza

L'armée israélienne a bouclé mardi matin la Cisjordanie occupée et tous les points de passage entre Israël et la bande de Gaza à l'occasion du Kippour, jour le plus solennel du calendrier juif. Ce bouclage de 48H ne concerne que les Palestiniens et pas les quelque 400.000 colons israéliens qui vivent en Cisjordanie, a dit l'armée. La bande de Gaza est sous blocus israélien depuis 2006