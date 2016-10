Moscou et Ankara relancent le projet gazier Turk Stream

La Russie et la Turquie ont officiellement rétabli leur coopération énergétique gelée depuis près d'un an, en signant l'accord de construction du gazoduc Turk Stream, reliant les deux pays sous la mer Noire, avec une possible extension vers l'Europe. L'accord prévoit la construction de deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de m3 chacune sous la mer Noire d'ici à décembre 2019, indique la presse russe, précisant qu'une conduite de Turk Stream transportera du gaz au marché turc et l'autre transitera par la Turquie vers les pays européens. Toutefois, la pose de la seconde conduite reste tributaire du feu vert devant émaner de l'Union européenne. Selon le projet, le gazoduc sera construit sous la mer Noire jusqu'à la partie européenne de la Turquie, sur une distance de 910 km, avec une prochaine extension vers La Grèce.