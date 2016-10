Le représentant spécial du président russe attendu à Bamako

Le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, est attendu mercredi à Bamako, a annoncé le ministère malien de Affaires étrangères. Il doit co-présider officiellement une session de consultations politiques bilatérales entre les deux pays prévue dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie. "Les consultations russo-maliennes constituent un cadre de concertation politique régulière en vue de renforcer et d'élargir les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays", indique un communiqué du ministère malien de Affaires étrangères.