Le MDN réceptionne 327 véhicules Mercedes-Benz fabriqués à Tiaret

La Direction Centrale du Matériel au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) a réceptionné mardi auprès de la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif dans la wilaya de Tiaret (SAFAV-SPA) 327 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz, a-t-on appris auprès du ministère. Ces véhicules, de types "B.A.6" et "B.A.9", Classe "G" et Sprinter, seront destinés au transport des troupes et serviront d'ambulances, indique un communiqué du ministère. La Safav, créée grâce à un partenariat entre l'Etablissement de Développement de l’Industrie des Véhicules du ministère de la Défense nationale, le partenaire technologique Allemand "Daimler" et le Fond d’Investissement Emirati ABAR, avait été inaugurée le 26 octobre 2014, par le Général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire M. Ahmed Gaïd Salah.