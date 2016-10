Un Palestinien tué par l’armée israélienne à Al Qods-est occupée

Un Palestinien a été tué durant mardi soir par des tirs des forces d'occupation israéliennes à Silwan, un quartier d'Al Qods-est occupée et annexée, ont indiqué des responsables palestiniens. Ali Shiouki (20 ans) a trouvé la mort lors d'affrontements avec des soldats israéliens alors que la police et l'armée israélienne étaient déployées en force en Cisjordanie occupée et à Al Qods-est, a-t-on ajouté de mêmes sources. La répression israélienne contre les Palestiniens qui dure depuis un an a coûté la vie à au moins 233 Palestiniens.