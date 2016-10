Téhéran exhorte la Russie à coopérer davantage sur la Syrie

Un haut responsable iranien a déclaré que l'Iran et la Russie doivent coopérer davantage sur la Syrie, a rapporté PressTV. "L'Iran et la Russie doivent renforcer leur coopération stratégique sur les questions régionales et internationales, notamment sur la crise en cours en Syrie", a dit l'un des principaux conseillers du Guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Akbar Velayati. "Des relations solides et stratégiques entre les deux pays sont très importantes pour construire la paix et la stabilité dans la région et régler les difficultés,'' a dit M. Velayati lors d'une réunion avec l'envoyé spécial russe pour la Syrie en visite à Téhéran, Alexander Lavrentiev. L'Iran et la Russie sont les principaux alliés du gouvernement et de la nation syrienne et cette coopération a joué un rôle important dans l'évolution de la situation dans la région et dans les récentes réalisations du gouvernement et du peuple syriens, a-t-il ajouté.