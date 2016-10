Birmanie: 12 morts dans des violences dans l'Etat Rakhine

Douze personnes ont été tuées dans des affrontements entre l'armée birmane et des hommes armés dans l'Etat Rakhine (ouest), où des violences se sont déjà produites pendant le week-end, rapporte mercredi un quotidien officiel birman. Quatre militaires et un assaillant ont péri mardi quand des centaines de personnes armées ont attaqué des soldats dans le village de Pyaungpit dans la province de Maungdaw. "Les militaires ont retrouvé ensuite sept corps. Près des corps des épées et des bâtons ont été retrouvés", a ajouté le Global New Light of Myanmar. Dans la nuit de samedi à dimanche, neuf policiers avaient été tués dans des attaques coordonnées menées par des hommes armés non identifiés contre des postes frontières birmans proches du Bangladesh.