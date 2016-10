Les avocats de Salah Abdeslam renoncent à défendre leur client

Les avocats de Salah Abdeslam, suspect-clé des attentats de Paris du 13 novembre 2015, renoncent à défendre leur client, ont-ils annoncé dans un entretien à la chaîne française BFM TV mercredi. "On a décidé l'un et l'autre de renoncer à la défense" d'Abdeslam. "Nous avons la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence", a expliqué l'avocat français Frank Berton aux côtés de son confrère belge Sven Mary. "Dans cette position qui est la nôtre qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Nous l'avons dit dès le début, nous avons prévenu, si notre client reste muet nous quitterons sa défense", a poursuivi Me Berton.