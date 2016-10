Négociations euro-tunisiennes sur la réadmission des migrants

L’Union européenne (UE) et la Tunisie ont entamé mercredi à Tunis des négociations, en parallèle, de deux accords, le premier destiné à faciliter l’octroi de visas aux ressortissants tunisiens et l’autre visant à accélérer la réadmission des migrants en situation irrégulière, a annoncé la Commission européenne. La Commission et la Tunisie ont commencé aujourd'hui à Tunis la négociation en parallèle d'un accord destiné à assouplir les procédures de délivrance des visas de court séjour et d'un accord visant à établir des procédures de réadmission des migrants en situation irrégulière», a indiqué l’exécutif de l’Union dans un communiqué.