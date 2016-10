Oran abritera un des plus beaux Centres commerciaux du bassin méditerranéen

Le futur pôle urbain d'Oran, du côté Ouest de la ville, comprendra un "Park Mall", un site d'envergure, annoncé d'ores et déjà par ses concepteurs comme l'un des plus beaux complexes commerciaux et de loisirs au sein du Bassin méditerranéen, a-t-on appris mercredi lors d'une rencontre consacrée à la présentation de ce projet. "Un espace de 18 hectares est réservé pour cet important investissement approuvé par le Conseil national d'investissement. Il sera concrétisé avant la tenue des Jeux méditerranéens qu'Oran accueillera en 2021", a indiqué le wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, à l'issue de la présentation de l'étude préliminaire. "La réalisation de ce projet constituera une valeur ajoutée pour la wilaya d'Oran", a souligné le chef de l'exécutif, observant que "les infrastructures prévues dans ce cadre sont à la mesure des aspirations de la capitale de l'Ouest algérien à se positionner parmi les grandes métropoles de la Méditerranée".