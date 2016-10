Pétrole: l'Opep et la Russie travaillent à rééquilibrer le marché

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie ont accentué, à l'occasion de la tenue du Congrès mondial de l'Energie à Istanbul (Turquie), leurs efforts pour rééquilibrer le marché pétrolier, souffrant d'une abondance persistante de l'offre. Ainsi, les ministres de l'Energie de certains pays membres de l'Opep ont entamé mercredi une rencontre informelle avec la Russie, pays non membre de l'organisation, dans le but de mettre en place une meilleure coordination et redresser les cours du brut. Les ministres de l'Energie de plusieurs pays membres de l'Opep, dont ceux des Emirats arabes unis, Suhail al-Mazroui, du Qatar, Saleh al-Sada, et le ministre vénézuélien du Pétrole, Eulogio del Pino, se sont joints aux discussions dans un hôtel à Istanbul.