Grave dégradation de l'état de santé du roi de Thaïlande

La santé du roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej s'est gravement détériorée, a confirmé mercredi un bulletin du palais royal. "Il est sous assistance respiratoire et sous thérapie de remplacement rénal", a annoncé le palais dans un bulletin de santé diffusé à la télévision nationale, après l'annonce de la suspension d'un déplacement du Premier ministre et de sa rencontre avec le prince héritier, rentré pour l'occasion de l'étranger. Aux abords de l'hôpital où le roi de 88 ans est hospitalisé et invisible depuis près d'un an, la sécurité a été renforcée, a-t-on indiqué. Le palais a multiplié ces dernières semaines les bulletins de santé, le précédent, dimanche, ayant notamment affolé la Bourse de Bangkok.