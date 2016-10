Pékin promet un accès libre à Internet lors des JO de 2022

La Chine a promis mercredi un accès sans censure à Internet à tous les participants des jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. "Nous allons ouvrir totalement l'accès à Internet à tous les usagers d'Internet dans les différentes compétitions, zones d'habitations, et d'autres zones", a assuré Zhang Jiandong, vice-président du comité organisateur des jeux d'hiver et maire adjoint de Pékin, lors d'une conférence de presse. La Chine restreint l'accès aux sites internet étrangers, dont Google, Facebook et Twitter grâce à une censure très perfectionnée, surnommée le "Great Firewall", jeu de mot en anglais qui mélange les termes "Grande Muraille" ("Great Wall") et pare-feu ("firewall"). Les contenus jugés violents, politiquement ou moralement "malsains" sont régulièrement bloqués.