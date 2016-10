Sellal à La Havane pour trois jours

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivé mercredi à La Havane (Cuba) pour une visite officielle de trois jours, à l'invitation du premier vice-président du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez. Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, par le ministre d'Etat, ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.