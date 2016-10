Venezuela: Maduro valide le budget sans le Parlement

Le président du Venezuela Nicolas Maduro fera approuver vendredi le budget 2017 par la justice, sans l'aval des députés, grâce à une décision du Tribunal suprême (TSJ) immédiatement contestée par l'opposition de centre droit, majoritaire au Parlement. "Le budget national devra être présenté par le président de la République devant la chambre constitutionnelle (du TSJ), sous la forme d'un décret qui aura rang et force de loi", selon cette décision de la plus haute autorité judiciaire du pays publiée mercredi. Le TSJ a justifié sa décision par "l'objectif de maintenir le fonctionnement de l'Etat, la garantie des droits fondamentaux et l'ordre constitutionnel" dans un contexte de guerre de pouvoirs entre le gouvernement socialiste et le Parlement.