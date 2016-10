Perdre l'élection serait une perte de temps pour Trump

Donald Trump a déploré lors d'un meeting en Floride que la présidentielle constituerait une "grande perte de temps, d'énergie et d'argent" s'il venait à perdre contre Hillary Clinton, soulignant qu'il dépenserait au total quelque 100 millions de dollars de sa fortune personnelle dans la campagne. "Si je ne gagne pas le 8 novembre, je considérerai cela comme la plus grande perte de temps, d'énergie et d'argent", a-t-il lancé mercredi à ses supporters pendant un discours décousu dans la ville d'Ocala. "Nous ne serions pas capable de baisser vos impôts, ou de sauver votre second amendement ou de nommer des juges à la Cour suprême, et de prendre soin de vos anciens combattants et remettre en état votre armée diminuée", a-t-il poursuivi.