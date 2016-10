Les gouvernements consultent de plus en plus Google

Le nombre de demandes d'informations sur les utilisateurs de Google par des gouvernements a augmenté de 10% lors du premier semestre 2016 par rapport aux six derniers mois de 2015, a annoncé mercredi la firme américaine dans son rapport sur la transparence des informations. Dans les six premiers mois de 2016, les gouvernements à travers le monde ont fait 44.943 demandes liées à 76.713 comptes d'utilisateurs et Google a fourni au moins une partie des données réclamées pour 64% des demandes. Google a souligné que le partage des données se faisait suivant un processus juridique dans les pays où l'entreprise exerce ses activités, tout en cherchant à maintenir la confidentialité de ses utilisateurs.