Le Nigeria appelle les terroristes de Boko Haram à se rendre

Le gouvernement nigérian a déclaré mercredi avoir ouvert une fenêtre permettant aux terroristes de Boko Haram souhaitant se rendre de le faire, après un bombardement intensif de leur repaire dans la forêt de Sambisa dans l'Etat de Borno dans le nord-est du pays. "Nous avons mené des bombardements intensifs qui ont duré plus de huit jours dans la forêt de Sambisa, et nous avons maintenant ouvert une fenêtre pour permettre à ceux qui veulent se rendre de le faire", a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air, le maréchal d'aviation Sadik Aboubakar, s'adressant aux journalistes à Maiduguri, la capitale de cet Etat. M. Aboubakar a ajouté que l'objectif de l'armée de l'air nigériane était d'éliminer les terroristes et d'assurer le retour de la paix dans le Nord-Est du pays.