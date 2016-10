Le pétrole se maintient à plus de 52 dollars

Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse vendredi en cours d'échanges européens en se rapprochant des plus hauts atteints en début de semaine, deux rapports publiés par l'administration américaine jeudi dépeignant un paysage moins morose que prévu pour l'or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 34 cents à 52,37 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance a grimpé de 52 cents à 50,96 dollars. Après s'être tournés vers Istanbul en début de semaine pour scruter la réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie, qui ont réaffirmé leur volonté de mettre en place un accord pour limiter la production mondiale, les marchés se tournaient en fin de semaine vers les Etats-Unis.