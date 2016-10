Les vaisseaux spatiaux privés peuvent s’arrimer à l’ISS

L'agence spatiale américaine NASA va désormais permettre aux entreprises privées de pouvoir amarrer leurs propres modules à la Station spatiale internationale (ISS). La NASA entamera cet automne le processus donnant aux entreprises l'opportunité d'arrimer "leurs propres modules et autres installations" à la station, ont écrit cette semaine sur un blog John Holdren, directeur du bureau des politiques scientifiques et technologiques de la Maison Blanche, et Charles Bolden, chef de l'agence spatiale américaine. La NASA a récemment expliqué aux entreprises américaines comment elles pourraient utiliser un port d'amarrage disponible sur l'ISS. Selon elle, des entreprises ont répondu "avec enthousiasme", montrant "un fort désir" d'attacher un module commercial au laboratoire orbital.