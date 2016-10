Le maire de Lakhdaria condamné à un an de prison avec sursis

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Lakhdaria (nord-ouest de Bouira), Oukil Mohamed, a été condamné jeudi par le tribunal de Bouira à un an de prison avec sursis pour avoir attribué "illicitement" un permis de construire à un citoyen de la commune, a-t-on appris de sources communale et judiciaire. Le maire de Lakhdaria, d'obédience du Front des forces socialistes (FFS), a été poursuivi en justice en juin dernier pour "avoir délivré un permis de construire pour une extension en R+4 au profit d’un citoyen de la commune, alors que le plan cadastral de la région ne prévoyait que des constructions en R+2, notamment au centre ville de Lakhdaria et ce à cause de la nature glissante du terrain et du risque sismique important", a indiqué une source communale qui a requis l'anonymat.