Boumessaoud, le village le plus propre de Tizi-Ouzou

Une récompense de 10 millions de DA sera offerte à Boumessaoud relavant de la commune d’Iferhounene par le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement pour avoir décroché cette année le Prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé jeudi le ministre du secteur. Intervenant à la maison de la culture Mouloud Mammeri, lors d'une cérémonie de remise des Prix de ce concours institué par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Abdelkader Ouali a expliqué que cette aide sera consacrée à l'acquisition d'équipements de tri et de collecte de déchets et à la réalisation d'un jardin d'enfants au niveau du village lauréat, tandis qu'une aide ira à la réalisation d'un shéma d'enlèvement et de tri des ordures à Boumessaoud.