France : le nombre de décès a augmenté de 6,1% en 2015

Le nombre de décès en France a augmenté de 6,1% en 2015, un record depuis 1945, a indiqué jeudi l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En 2015, pas moins de 594.000 personnes sont décédées, soit 34.000 de plus qu'en 2014, a précisé l’INSEE, expliquant ces chiffres par la structure de la population française où parmi les baby-boomers, ont atteint aujourd'hui l'âge où l'on meurt le plus, soit plus de 65 ans. Le second facteur évoqué par l’INSEE est l’aspect conjoncturel, où une épidémie de grippe importante est survenue entre mi-janvier et mi-mars 2015, à laquelle se sont ajoutés plusieurs épisodes de canicule en juillet et août.