Turquie: trois soldats tués dans une attaque du PKK

Trois soldats turcs ont été tués vendredi dans une nouvelle attaque dans le Sud-est du pays attribuée à la rébellion du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), rapporte la presse locale. "Des rebelles du PKK ont fait détoner un engin explosif improvisé au passage d'un véhicule militaire sur l'autoroute entre Mardin et Diyarbakir tuant les trois militaires et blessant plusieurs autres", a indiqué l'agence de presse Anadolu. Dix-huit personnes dont dix militaires et huit civils ont péri dans un attentat à la camionnette piégée, dimanche dernier, contre un poste de la gendarmerie dans la province de Hakkari (sud-est), frontalière de l'Irak et de l'Iran et qui est le théâtre de nombreuses attaques du PKK depuis que la rébellion a repris, en juillet de l'année dernière, ses attaques contre les forces de sécurité.