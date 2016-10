Ceux morts dans un accident de la circulation à Constantine

Deux personnes ont trouvé la morte et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu sur un axe routier de la wilaya de Constantine, a-t-on appris vendredi auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit au lieudit El Guerrah, sur la route nationale (RN) n° 79, jeudi soir, lorsque deux véhicules, l’un de tourisme et l’autre utilitaire, se sont télescopés, a précisé le chef de service prévention de la protection civile, Abderrahmane Lagraâ, relevant que les victimes, âgées de 21 et 24 ans, à bord du véhicule de tourisme étaient décédées sur place.