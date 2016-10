Le pétrole ouvre en hausse à New York

Les prix du pétrole évoluaient en hausse vendredi à l'ouverture à New York, toujours portés par l'annonce d'une réduction de la production de l'Opep et par des stocks américains jugés dans l'ensemble rassurants. Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, prenait 24 cents à 50,68 dollars sur le contrat pour livraison en novembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). "En toile de fond, la possibilité d'une réduction de la production, combinée à la baisse des stocks de produits raffinés, constatée dans les chiffres des stocks hier (jeudi), apporte du soutien au marché", a résumé un analyste.