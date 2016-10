Une mini-tornade fait une vingtaine de blessés en Corse

Une mini-tornade a emporté vendredi un chapiteau de cirque et renversé un semi-remorque sur une place d'Ajaccio en Corse (France), blessant 23 adultes, ont annoncé les services de secours. Deux des blessés sont très grièvement touchés, selon les pompiers, cités par l'agence de presse AFP. Vingt et un autres, plus légèrement atteints, ont également été hospitalisés. Le Sud-Est de la France essuie depuis jeudi des fortes pluies et, par précaution, les écoliers avaient été invités à rester chez eux autour de Montpellier. L'accident survenu en Corse est le plus grave depuis le début de ces intempéries qui n'ont pas causé de dégâts majeurs dans les autres régions.