Nobel de littérature: Bob Dylan ne répond pas

Près de vingt-quatre heures après avoir attribué le prix Nobel de littérature au chanteur et compositeur américain Bob Dylan, l'Académie suédoise n'avait "toujours pas" parlé vendredi avec la superstar, qui a pourtant donné un concert. "L'Académie a parlé avec l'agent de Dylan et aussi le responsable de sa tournée", a expliqué son chancelier Odd Zschiedrich, cité par l'AFP. Mais pas moyen d'avoir une conversation avec le lauréat. Bob Dylan a donné un concert jeudi soir à Las Vegas où, d'après les journalistes qui y ont assisté, il n'a fait que chanter, sans jamais rien dire et donc sans évoquer son prix Nobel. D'après le Washington Post, qui a contacté des proches, "Dylan est resté silencieux toute la journée au sujet de sa récompense". Un de ses amis, le chanteur Bob Neuwirth, a déclaré au quotidien américain qu'il "pourrait bien ne jamais même faire de remerciements".