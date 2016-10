Ban Ki-moon se félicite de la libération de 21 jeunes filles de Chibok

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué vendredi la libération de 21 écolières de Chibok, au Nigeria, après plus de deux ans de captivité. M. Ban "reste profondément préoccupé par la sécurité et le sort des écolières qui sont encore en captivité et des autres victimes d'enlèvement par Boko Haram", a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. "Le secrétaire général exhorte la communauté internationale à continuer d'appuyer le gouvernement du Nigeria dans ses efforts pour obtenir leur libération, leur réhabilitation et leur réinsertion", a-t-il ajouté.