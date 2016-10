Taux record de crimes en Amérique centrale

L'Amérique centrale abrite "les capitales mondiales du crime" au Honduras, au Salvador et au Guatemala, a averti vendredi Amnesty International, fustigeant les gouvernements de ces trois pays pour "leur échec à protéger leurs citoyens". "En 2012, le Honduras a été l'un des pays les plus meurtriers au monde parmi ceux qui ne sont pas en guerre, avec 92,7 homicides enregistrés pour 100.000 habitants (7.172 homicides au total)", a alerté l'organisation de défense des droits de l'Homme dans un rapport présenté lors d'une conférence de presse à Tegucigalpa. Ce taux est plus de dix fois supérieur à la moyenne mondiale, estimée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à 8,9 homicides pour 100.000 habitants.