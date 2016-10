USA: projet d’attaque contre des immigrés somaliens avorté

La justice fédérale américaine a annoncé l'inculpation de trois hommes vendredi pour avoir planifié une attaque à la bombe dans le Kansas (centre) contre une résidence abritant des immigrés somaliens. Les trois hommes avaient effectué une surveillance pour identifier des cibles potentielles, fait des réserves d'armes et de composants explosifs et préparé un manifeste affirmant que leur attaque avait pour but de "déclencher une prise de conscience de la population", détaille un communiqué du ministère de la Justice. Ils ont été inculpés pour complot en vue de faire usage d'une arme de destruction massive et, s'ils sont jugés coupables, ils risquent la prison à vie.