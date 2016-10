L'opposition syrienne absente à la réunion de Lausanne

L'opposition syrienne a exprimé son mécontentement de ne pas avoir été invitée à la réunion internationale samedi à Lausanne, en Suisse, alors que les raids et les combats se poursuivent sans relâche dans la ville d'Alep. "Ne pas nous inviter à ce type de réunion ne fait que compliquer la situation et brouiller les cartes", a déclaré le vice-président de la Coalition de l'opposition syrienne Abdel Ahad Stefo. Outre les Etats-Unis et la Russie, ont été conviés à la réunion de Lausanne des pays de la région, notamment du Golfe et l'Iran. Cette rencontre a pour but de mettre fin au bain de sang en Syrie mais Washington et Moscou se sont montrés sceptiques sur son issue.