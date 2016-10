Menaces de cyber attaques US contre la Russie

La cybercriminalité a fait augmenter d'un cran la tension entre la Russie et les Etats-Unis, suite aux menaces de Washington de lancer des cyber attaques contre Moscou, en réponse à des piratages de sites officiels américains commis par des hackers russes selon la Maison Blanche. Alors que Moscou a, à plusieurs reprises, démenti les allégations de Washington qui pointe du doigt les hackers russes, le vice-président américain Joe Biden a prévenu, samedi, que la réponse des Etats-Unis à ces cyber attaques sera "très efficace et inattendue." "Nous avons les possibilités pour riposter. Ce sera le moment que nous choisirons ainsi que les circonstances qui produiront le plus grand effet", a déclaré Joe Biden dans un entretien à la chaîne de télévision américaine NBC et dont des extraits ont été repris par l'agence de presse russe Sputnik.