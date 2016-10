Ban Ki-moon déçu par la faible mobilisation pour Haïti

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, en visite en Haïti, a déploré samedi la "dévastation absolue" causée par l'ouragan Matthew qui a fait plus de 500 morts, et a fait part de sa déception devant la faible mobilisation des bailleurs internationaux. "Je suis déçu par la réponse de la communauté internationale (...) J'exhorte les principaux bailleurs à prêter leur main utile", a déclaré M. Ban à l'aéroport de Port-au-Prince après sa courte visite dans le sud du pays. Haïti se relève à peine du séisme de janvier 2010, qui a tué plus de 200.000 personnes. Non coordonnée, l'aide humanitaire s'est à l'époque révélée un fiasco, car seule une infime fraction des importantes sommes versées par la communauté internationale est arrivée aux victimes de la catastrophe.