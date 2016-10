Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Le terroriste dénommé T. Haïb-allah dit "Essahel" s'est rendu samedi après-midi aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur de munitions garni, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite des efforts fournis par les forces de l’ANP et ses services de sécurité, le terroriste dénommé T. Haïb-allah dit +Essahel+ s'est rendu, samedi après-midi 15 octobre 2016, aux autorités militaires relevant de la 6e région militaire à Tamanrasset, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur de munitions garni", note la même source.