Etats-Unis: trois morts et 12 blessés dans une fusillade à Los Angeles

Au moins trois personnes ont été tuées et 12 autres blessées samedi dans une fusillade éclatée dans un logement où était installé un restaurant à Los Angeles, a indiqué la police. Une personne a été arrêtée et un deuxième suspect était recherché dans le cadre de cette fusillade dans le quartier de West Adams, au sud-ouest de la métropole californienne, a précisé un porte-parole de la police, le lieutenant Chuck Springer. Les forces de l'ordre ont répondu à un appel signalant des tirs vers minuit et demi. "Il y avait un rassemblement sur les lieux, probablement une fête, et un nombre encore inconnu de personnes se sont retrouvées mêlées à une dispute", a précisé ce porte-parole.