Turkménistan: l'élection présidentielle fixée au 12 février 2017

Le Parlement du Turkménistan a fixé au 12 février 2017 la tenue d'élections présidentielles dans ce pays d'Asie centrale, ont rapporté samedi des médias. Cette décision, rapportée par l'agence de presse d'Etat TDH, intervient un mois après l'adoption d'une réforme constitutionnelle qui accorde davantage de pouvoir à Gourbangouly Berdymoukhamedov. Avec cette réforme, le mandat présidentiel passe de cinq à sept ans et la limite d'âge de 70 ans est supprimée pour les candidats à la présidence. Des candidats des "trois partis politiques vont participer à l'élection: le Parti démocratique, le Parti agraire et les Parti des industriels et des entrepreneurs", avait affirmé en septembre M. Berdymoukhamedov, promettant des candidatures "alternatives".