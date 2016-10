Les relations russo-américaines au bord de la rupture

Les relations russo-américaines traversent la pire période depuis 1973, et font penser à la guerre froide, a déclaré l'ambassadeur permanent de la Russie auprès de l'Onu, Vitali Tchourkine, dans une interview à l'agence Associated Press et reprise dimanche par l'agence Sputnik. "J'estime qu'en ce moment, la situation générale est très mauvaise, peut être la pire depuis 1973", a estimé le diplomate russe. Selon lui, cela est dû à une "chaîne d'événements". "Cela représente une sorte d'absence fondamentale de respect et d'absence de discussion approfondie des problèmes politiques", a-t-il ajouté.