L'économie mondiale fait face à une reprise périlleuse

L'économie mondiale demeure fragile et fait toujours face à une reprise périlleuse, a estimé dimanche le président chinois, Xi Jinping, lors d'un sommet en Inde des puissances émergentes des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). "L'économie mondiale fait toujours face à une reprise périlleuse", a indiqué M. Xi. "En raison de facteurs à la fois internes et externes, les Brics connaissent une croissance économique quelque peu ralentie et affrontent un certain nombre de défis nouveaux". Le président chinois a estimé qu'il n'y avait pas de raison que le bloc ne s'épanouisse pas, appelant ses membres à "des actions concrètes pour renforcer la confiance". "A long terme", les perspectives de développement "sont toujours positives".