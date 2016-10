Le ministère de l'Habitat retire l’agrément au promoteur Mohamed Sahraoui

Le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville a annoncé dimanche le retrait de l'agrément au promoteur immobilier M'hamed Sahraoui suite à l'effondrement vendredi d'un immeuble sur un de ses projets à El Achour (Alger). La commission d'enquête mise en place par le ministère s'est déplacée sur le lieu du sinistre où elle s'est enquise du dossier administratif et technique de la société de promotion immobilière (Sopiref ) et d'un projet immobilier jouxtant l'immeuble qui s'est effondré et relevant de la promotion Immo Hat. Selon les résultats de l'enquête, la Sarl Sopiref, dont M'hamed Sahraoui est gérant ne dispose pas de permis de construire. Le promoteur a été mis en demeure par les services techniques de la commune en date du 4 septembre 2014 après lui avoir adressé trois procès verbaux de contravention.