Les Etats Unis "mettent à mal les relations russo-américaines"

Les autorités américaines "détruisent leurs relations avec la Russie et la présentent comme un ennemi pour détourner l’attention du peuple américain des problèmes qui touchent leur propre pays", a déclaré le président russe Vladimir Poutine en marge du 8e sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Goa en Inde. " Je crois qu'il est contreproductif de sacrifier les relations russo-américaines au nom de la situation politique intérieure aux Etats-Unis. On nous glisse à l'oreille -attendez, la campagne électorale prendra fin et tout reviendra à la normale-. Mais vous savez, ce n'est plus amusant", a indiqué Poutine, cité dimanche par l'agence Sputnik. Selon le président russe, il est possible de "détourner l'attention de la société" des problèmes intérieurs dans un pays en fabriquant un ennemi pour "consolider la nation face à cette menace". "L'Iran présenté comme un ennemi et la menace nucléaire iranienne n'ont pas l'air d'être assez efficaces. C'est beaucoup plus intéressant de réserver le rôle de l'ennemi à la Russie", a noté M. Poutine.